Vorarlberger Spitals-Betrug: Frage der Kontrolle

Landesrechnungshof wird prüfen

Wie gut das Kontrollsystem tatsächlich ist, wird auf jeden Fall der Landesrechnungshof feststellen - in einer von Präsidentin Brigitte Eggler-Bargehr bereits angekündigten neuerlichen Überprüfung der KHBG. Unterdessen wurde bekannt, dass auch die Firma Hirschmann Automotive in Rankweil Opfer der betrügerischen Machenschaften geworden ist. Zu den mutmaßlichen Tätern zählen bis dato zwei Mitarbeiter der KHBG, ein pensionierter Spitalsmitarbeiter, ein Hirschmann-Mitarbeiter und ein Angestellter von Siemens. Über vier der fünf wurde am Freitagnachmittag Untersuchungshaft verhängt. Sie alle werden verdächtigt, über Jahre hinweg fingierte Rechnungen ausgestellt und sich bereichert zu haben.