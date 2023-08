Betrugsskandal: Wer kam noch alles zu Schaden?

Zudem deutet einiges darauf hin, dass die „Zelle“ der kriminellen Machenschaften bei Siemens zu verorten ist. Nachdem bei der Österreich-Tochter des deutschen Mischkonzerns Hinweise auf Unregelmäßigkeiten aufgetaucht waren, hatte die Geschäftsführung eine interne Untersuchung durch Mitarbeiter des Standortes Augsburg in Auftrag gegeben. Diese deckten laut Informationen der „Krone“ gleich eine Serie an Missständen auf, darunter eben fingierte Rechnungen bei Bauprojekten. Siemens hat die Untersuchungsergebnisse schließlich an die Justiz übermittelt. Fünf Personen wurden bislang festgenommen, vier davon sitzen in U-Haft. Parallel dazu laufen auch noch Ermittlungen gegen weitere Personen.