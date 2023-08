Grenzpolizist nahm Schlepper im Einser-Kanal fest

Der Einsatz an der Grenze fordert Polizisten im Burgenland alles ab. In den Einser-Kanal springen musste ein Beamter, weil sich ein geflohener Schlepper im Schilfgürtel des Neusiedler Sees versteckt hatte. Schlamm bis zu den Knöcheln, das Wasser bis zur Brust - so wurde der gesuchte Komplize einer Schleuserbande festgenommen.