„Alle Teams bei der Wolfurttrophy sind schlagbar“

Traum vom Finaltag

„Unser Minimalziel ist es, wie schon im Vorjahr den Sprung in die Top-5, sprich ins Viertelfinale, zu schaffen. Sollten wir allerdings auch noch am Finaltag dabei sein, wäre das genial.“ Denn wie bei „Baldi“, sind auch bei Reiter die Erinnerungen an die Stimmung im Center Court an der Ach beim Finaltriumph 2019 noch sehr präsent. „Gerade kurz vor Turnierbeginn kommen einem diese Momente immer wieder in den Kopf.“