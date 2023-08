„Der Wolfurttrophy-Sieg war eine Lebensaufgabe“

„Spezialmission“ wartet“

Nachdem der 33-Jährige die Titelverteidigung 2020 verletzungsbedingt absagen musste, sein Antreten ein Jahr später mit Simon Frühbauer in einem Punktechaos endete und er 2022 fehlte, wird der Wahl-Kärntner diese Woche mit einer „Spezialmission“ in die Sandkiste an der Ach steigen. „Youngster Ben Stockhammer und ich haben eine Wildcard bekommen. Ich möchte ihm die Chance geben, Erfahrungen auf diesem Spielniveau zu sammeln“, verrät Baldauf, der erstmals seit zwei Jahren wieder auf höchster Ebene dabei ist.