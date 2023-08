Bergsteiger stürzte 40 Meter steile Rinne hinab

Per Taubergung gerettet

Zwischenzeitlich kamen mehrere Bergretter zur Unfallstelle, versorgten den Patienten und geleiteten den Ersthelfer zurück zum Weg. Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber per Taubergung gerettet und im Anschluss in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.