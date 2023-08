Verstappen stichelt: „Sie wollen es chaotischer“

Mega-Rekord wartet

Red Bull hat in der Formel-1-Saison 2023 alle bisherigen zwölf Saisonrennen gewonnen - und auch die bisherigen Sprints in Spa und Spielberg gingen an Verstappen, in Baku gewann Teamkollege Sergio Perez. Übrigens: Es ist noch keinem Team jemals gelungen, alle Rennen zu gewinnen.