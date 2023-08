Wer Fördergeld der Bezirksmuseen wirklich kassiert

„Undurchsichtige Strukturen“

„Die Mittel der Bezirksmuseen versickern in undurchsichtigen Strukturen“, wetter ÖVP-Gemeinderätin Laura Sachslehner. Sie fordert eine Neuaufstellung der Finanzierung: mehr Geld für die Häuser selbst, keinen Cent mehr für nebulose Gebilde rundherum. „Viele der 23 Museen residieren in viel zu kleinen oder sanierungsbedürftigen Räumlichkeiten und können nicht mehr die Fixkosten decken“, so Sachslehner. Eine Reform sei überfällig.