„Muss mir Weg durch den Dreck der anderen bahnen“

„Bevor ich mein Müllsackerl in die Tonne werfen kann, muss ich mir erst einen Weg durch den Dreck der anderen bahnen“, beklagt Maria N., die seit fast 20 Jahren im Gemeindebau in der Possingergasse 65 in Ottakring wohnt. In den vergangenen zwei Jahren hätte sich das Problem zugespitzt. „Drei bis viermal im Jahr muss der Entrümpelungsservice vorbeikommen, den müssen alle Mieter zahlen, wie komme ich dazu?“, ärgert sich die 66-Jährige. Ratten und Tauben seien längst zur Plage geworden. „Ein erster Schritt wäre die Müllplätze zuzusperren und eine Videoüberwachung anzubringen“, meint die Bewohnerin.