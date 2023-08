Regionales Angebot direkt aus der Nachbarschaft

Wunsch nach hochwertigen Lebensmitteln

Ein Ziel, das auch Bezirksbäuerin Michaela Sommer in den Köpfen der Linzer verankern wollte, als sie die Gemeinschaft der Linzer Landwirte ins Leben rief. 26 urbane Nahversorger, die Ab-Hof-Verkauf in unmittelbarer Wohnumgebung bieten. „Der Wunsch nach hochwertigen und regionalen Lebensmitteln wird immer größer. Genau dafür stehen wir. Wir produzieren auf unseren Familienbetrieben Lebensmittel dort, wo sie gebraucht werden - in der Nachbarschaft der Konsumenten“, so Sommer.