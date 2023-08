Was hinter Radfahrverboten in den Donauauen steckt

Freizeit-Welle überrollt die Donau-Auen

Es wird also noch einiges an Wasser die Donau hinunterfließen, bis es zu einer Einigung kommt. Denn für die Naturschutz-Experten spricht auch die Statistik. Diese bringen nicht nur ein verändertes Freizeitverhalten ins Spiel, sondern auch die Einwohner-Entwicklungen: So habe sich in den letzten 20 Jahren die Bevölkerungszahl von Groß-Enzersdorf um 45 Prozent, die des 22. Bezirkes um satte 48 Prozent erhöht . . .