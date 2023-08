Bär „Hank the Tank“ nach 5 Monaten lebend gefasst

Junge kommen in Aufzuchtstation - eines verletzt

Die Jungen kommen laut Behörde in eine Aufzuchtstation in Kalifornien, in der ihnen die Vorliebe für menschliche Nahrung und die von der Mutter abgeschaute Taktik, sich diese durch Einbrüche in Einfamilienhäuser zu verschaffen, abgewöhnt werden soll.