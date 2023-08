Burgenländischer Wein bleibt ein Exportschlager

Der Wein entwickelt sich damit zu einem immer bedeutender werdenden Wirtschaftsfaktor. „Unsere Winzerinnen und Winzer leisten ausgezeichnete Arbeit“, betont Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann. So beträgt die durch den Wein hervorgerufene Bruttowertschöpfung im Burgenland 234 Millionen Euro. „Jeder 17. Arbeitsplatz wird durch die Weinwirtschaft gesichert“, so Schneemann. Man müsse auch an die „indirekten“ Beschäftigten in der heimischen Weinindustrie denken, wie z. B. Zulieferer oder die Gastronomie.