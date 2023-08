Zug entgleist: Mindestens 30 Tote in Pakistan

Anschläge und veraltete Infrastruktur

Da sich in den insgesamt zehn entgleisten Waggons offenbar noch einige eingeklemmte Personen befinden, befürchtet man weitere Verletzte bzw. Tote. Tödliche Zugunfälle sind in Pakistan keine Seltenheit. Die Gleise wurden vor rund einem Jahrhundert noch unter britischer Kolonialherrschaft verlegt und seither kaum erneuert. Abgesehen von veralteten Gleisen waren in der Vergangenheit Bombenanschläge sowie schwache Sicherheitsmaßnahmen Ursachen für Hunderte von Todesopfern bei Zugunfällen in dem südasiatischen Land.