Wanderer füttern oft die Tiere unbewusst krank

„Möchten Sie, dass ihr Kind von allen möglichen Menschen mit Schokolade beschenkt wird“, versucht Sonja Pilz, Tierexpertin aus Wolfern, einen Vergleich zu ziehen. Die 50-Jährige bietet auf ihrem Hof Schule am Bauernhof an, wo die Kinder den richtigen Umgang mit den Tieren lernen – und das Gelernte auch an die Eltern weitergeben sollen. Denn viele von ihnen meinen es mit den Tieren zu gut.