Betrügerin: „Ich kann mir das nicht verzeihen“

Wir treffen Konstanze in einem Café in Feldkirch. Ein Katzensprung entfernt vom Landesgericht. Also jenem Ort, an dem sie vor Kurzem für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen und rechtskräftig wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs verurteilt worden ist. Doch wie fühlt es sich an, plötzlich vorbestraft zu sein? Und vor allem: In welcher verhängnisvollen Spirale muss man sich befinden, um vom hilfsbereiten Menschen zu einer Kriminellen zu werden?