Italiener stahl Taxi - wilde Flucht vor Polizei

Mehrere Unfälle in Ottakring verursacht

Ab diesem Zeitpunkt begann für den Italiener ein wilder Fluchtversuch, mit fatalen Folgen: Gleich mehrere Unfälle in Ottakring wurden von dem Mann verursacht - er krachte in mehrere parkende Autos. In der Rosenackerstraße fuhr der Flüchtende dann schließlich in einen Baum. Nichts ahnende Passanten wollten sofort zu Hilfe eilen, als sie von dem Mann plötzlich mit einer Schere bedroht wurden.