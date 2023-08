„Heartstopper“: Verlieben, küssen, glücklich sein

Teenager sein ist nicht leicht, das ist kein Geheimnis. Viele Veränderungen und wenig Werkzeug, damit umzugehen, sind halt eine schlechte Kombination. Und wenn ein junger Mensch dann auch noch draufkommt, dass er nicht in die Schablone „normal“ passt, sondern sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt - dann ist verlieben, küssen und glücklich sein noch schwieriger. So wie bei Nick (entzückend: Kit Connor), der als Kapitän des Rugbyteams an einer Bubenschule so gar nicht damit gerechnet hat, sich in seinen Schulkollegen Charlie (einnehmend: Joe Locke) zu verlieben. Die Liebesgeschichte der beiden geht auch in der zweiten Staffel von „Heartstopper“ auf Netflix holprig weiter, denn sie werden an allen Ecken und Enden mit Homophobie konfrontiert. Schläge, böse Sprüche und Ausgrenzung sogar von den eigenen Familienmitgliedern stehen für die beiden Burschen an der Tagesordnung...