Töchter ertränkt: So plante Mutter ihre Horrortat

Am 24. Juli ertränkte eine Frau aus Niederösterreich ihre zwei kleinen Töchter. Bereits seit Monaten soll sie in ihrem Umfeld immer wieder über Todesfantasien gesprochen haben. Und auch nach ihrem fürchterlichen Verbrechen sagt sie ständig: „Ich will bei meinen Kindern sein. Ich will auch endlich sterben ...“