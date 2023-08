Babler wie „Wildpferd, das man losgelassen hat“

Zuletzt äußerte Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer Kritik an Bablers Linie in Sachen Migration und dem Umgang mit der ÖVP als potenziellem Koalitionspartner. Die Bundesländer fragen laut Vogl zu Recht: „Mit wem sollen wir regieren?“ Eine Ampel werde sich rechnerisch wohl nicht ausgehen. „Wenn ich beide Großparteien ausschließe, kann ich mich gleich auf die Oppositionsbank setzen. Das will in der SPÖ niemand.“ Auch die mächtigen Gewerkschaften wollen wieder in die Regierung. Wohin die Partei nun steuert, sei ein Prozess, den die Granden der SPÖ wohl begleiten sollten, ist sich Vogl sicher.