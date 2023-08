Wiener Forscher machen verlorenes Gedicht sichtbar

Bedeutender Nachlass für Österreich

Den Anfang machte in der ÖAW die Untersuchung von Briefen aus dem Nachlass Audens. Der bedeutende englische Dichter verbrachte einen Gutteil seines Lebensabends in Österreich, wo er 1973 auch verstarb. Dementsprechend viele Dokumente aus seinem Nachlass befinden sich deshalb in Österreich.