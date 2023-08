Celine Dion: Medikamente können ihr nicht helfen

Schwester eingezogen

Um der „My heart will go on“-Interpretin und ihren Söhnen René-Charles, Eddy und Nelson, beizustehen, hilft die ganze Familie zusammen. Schwester Linda Dion ist nach Informationen von „Page Six“ bei der Sängerin eingezogen und kümmert sich um den Haushalt. Sie ist es auch, die Claudette Dion am Laufenden hält.