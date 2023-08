Für zwei ÖSV-Damen ist Ski-Saison bereits vorbei

Die 20-jährige Fletzberger brach sich beim Riesentorlauftraining in Saas Fee in den Schweizer Alpen sowohl Schien- als auch das Wadenbein. Die Technik-Spezialistin wurde bereits operiert. Wie der Skiverband via Instagramm bekanntgab, geht es der Athletin den Umständen entsprechend gut.