Bartaffen ließen sich ein Handy schmecken

Niemand vermisst Handy

Wie die Affen an das Handy gekommen sind, ließ sich nicht klären, der Besitzer hat sich nicht gemeldet. „Die Affen sind dafür bekannt, dass sie Dinge stibitzen, vermutlich hat sich jemand zu weit übers Geländer gebeugt, um ein Foto zu machen“, vermutet Kroiß. Jetzt werden die Tiere beobachtet und – sollten sie sich auffällig verhalten – sofort zum Arzt gebracht. Man gehe aber davon aus, dass die Affen wüssten, was sie als Fressen vertragen und was nicht. Einzelteile des Gerätes sind jedenfalls bisher noch nicht aufgetaucht