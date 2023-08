Rieder vor Derby: „Fans gehen mir am A... vorbei!“

Am Samstag (17) kann sich Rieder bei seiner Rückkehr in die EM-Arena wohl auf ein Pfeifkonzert der besagten Austria-Fans einstellen. „Ist mir egal. Ich freue mich auf meine alten Kollegen, die alle richtig cool waren. Ich sehe es als Spiel wie jedes andere, in dem wir drei Punkte holen wollen!“