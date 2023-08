Taylor Swift schenkt Truckern 5 Millionen Dollar!

„Eras“ besser als Weihnachten und Ostern zusammen

Bevor es bald nach Mexiko geht, und damit die Shows in den USA zu Ende sind, wollte sich die „Shake It Off“-Interpretin nochmals bei ihren treuen Helfern bedanken und schenkte jedem der über vier Dutzend Fahrern 100.000 Dollar! Für diese Belohnung ließ sie sich nicht lumpen und griff tief in die Tasche, zusammengenommen sind das nämlich satte fünf Millionen Dollar, die sie einfach so verschenkt.