Taylor Swift bricht gleich mehrere Chart-Rekorde

Neben „Speak Now (Taylor‘s Version)“ sind aktuell auch Swifts „Midnights“ (Platz 5), „Lover“ (Platz 7) und „Folklore“ (Platz 10) in den US-amerikanischen Charts platziert. Vor Swift hatten bisher nur der Trompeter Herb Alpert sowie der Sänger Prince (nach seinem Tod im Jahr 2016) vier Alben gleichzeitig in den Top 10.