Klopp muss Abgang von nächstem Star verkraften

Laut Transferexperte Fabrizio Romano und der „BBC“ beläuft sich die Ablösesumme für Fabinho auf rund 40 Millionen Pfund (46,7 Mio. Euro). Für beinahe dem selben Betrag kam der 29-Jährige 2018 vom AS Monaco an die Anfield Road. Der Brasilianer wird mit einem Vertrag bei Al-Ittihad bis 2026 ausgestattet und spielt künftig an der Seite von Karim Benzema und N’Golo Kanté.