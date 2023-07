Impfverweigerin Herzig bittet nun um Spenden

„Viele von euch sehen in mir eine mutige und starke Frau. Das bin ich. Gleichzeitig bin ich seit geraumer Zeit ziemlich am Ende meiner Kraft. Die letzten Jahre sind nicht spurlos an mir vorübergegangen“, schreibt Herzig und erklärt in ihrem langen Posting, dass sie seit 2021 nur noch an einigen wenigen Projekten für den Privatsender Servus TV beteiligt gewesen sei. Natürlich habe sie in den vergangenen Jahren versucht, „auf andere Weise“ Geld zu verdienen. Dies sei aber zu wenig gewesen, um „davon mit meinen Kindern leben zu können“.