Urlauber verursachen 800 Kilometer Stau

Die Franzosen haben längst geflügelte Wörter für das Phänomen, das sich jedes Jahr am Wochenende zum Urlauberwechsel zwischen den beiden Ferienmonaten Juli und August einstellt, gefunden: „le grand chassé-croisé“, das so viel wie das große Kommen und Gehen bedeutet. Auch an diesem Wochenende war es am Samstag wieder soweit und Urlauber verursachten im ganzen Land einen Stau von sage und schreibe 800 Kilometern.