USA: Hunderttausende Fälle von Fleischallergie

Allergie gegen bestimmtes Zuckermolekül

Das Syndrom wird laut CDC wohl hauptsächlich vom Biss einer bestimmten in den USA verbreiteten Zeckenart ausgelöst - der sogenannten Lone-Star-Zecke (Amblyomma americanum). Nach ihrem Biss reagieren Betroffene allergisch auf ein bestimmtes Zuckermolekül (die Galaktose-α‑1,3‑Galaktose, Anm.), das in den meisten Säugetieren vorkommt und sich in Fleisch und Fleischprodukten befinden kann. Symptome können etwa Schwindel, Durchfall oder Ausschlag sein.