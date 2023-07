Ukraine meldet Erfolge im Süden und Osten

Moskauer Flughafen vorübergehend geschlossen

Der Flughafen Moskau-Wnukowo im Südwesten der russischen Hauptstadt wurde laut TASS vorübergehend für Abflüge und Ankünfte geschlossen. Flüge seien umgeleitet worden. An anderen Flughäfen in der Region lief der Betrieb demnach weiter. Die Millionenmetropole war bereits mehrfach Ziel von Drohnenangriffen, die allerdings in keinem Verhältnis stehen zu den massenhaften Attacken Russlands in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine.