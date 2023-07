Viele Rätsel nach dem Tod von Sinéad O‘Connor

Psychische Probleme & traumatische Erlebnisse

Geboren wurde sie am 8. Dezember 1966. Ihre Eltern trennten sich früh. Sie behauptete später, ihre Mutter habe sie misshandelt, was sie im Song „Fire On Babylon“ auch künstlerisch verarbeitete. Die irische Musikerin sprach in ihrem Leben öfter über psychische Probleme und drohte, sich vom Musikgeschäft zurückzuziehen. Zwischenzeitlich war sie mal verschwunden, dann wieder da.