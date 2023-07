Sie alle sagen „Bye-bye“ zu Sinéad O’Connor

Jamie Lee Curtis

Die amerikanische Schauspielerin Jamie Lee Curtis erinnerte mit einem alten Schwarz-Weiß-Bild der beiden an ihre Freundin: „Ich habe Sinéad einmal a cappella in einer leeren Kapelle in Irland singen hören. Das war eines der schönsten Dinge, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ich liebte sie. Ihre Musik. Ihr Leben. Sie war Opfer von Kindesmissbrauch und eine riesige Kämpferin gegen unfaire und ungerechte drakonische Gesetze, die sie in Irland zu ändern half.“ O‘Connor sei eine „Kriegerin“ und „Rebellin“ gewesen.