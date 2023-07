Kritik an WKStA: Chats „selektiv“ verwendet?

Es gibt hier Dinge, die man hinterfragen müsse, so die Journalistin. Denn die Sache sei eine heikel: „Es besteht hier einerseits die Gefahr, dass das Vertrauen in die Justiz verloren geht. Andererseits werden damit auch Leben bzw. Existenzen zerstört.“ Durch fortlaufende Prozesse, wie es etwa bei Strache der Fall war, weil die WKStA Berufung eingelegt hatte, summieren sich auch Anwaltskosten. „Die Menschen werden am Ende des Tages zwar freigesprochen, sind aber finanziell und gesellschaftlich ruiniert.“