Linzer Kult-Gasthof sperrt Ende Oktober wieder auf

Warten auf Lindbauer-Übergabe

Weniger konkret sind die Pläne für das Gasthaus Lindbauer am Urfahraner Donauufer, das sich die Kaufmann-Gruppe ebenfalls gesichert hat. „Die offizielle Übergabe ist noch nicht erfolgt, und somit konnten die erforderlichen Umbau- und Sanierungsschritte noch nicht in Gang gesetzt werden“, so Kaufmann. Es werde aber mit Hochdruck an den entsprechenden Ideen gearbeitet.