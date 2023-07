Formel 1 in Spa: Die Todesstrecke im Rennkalender

Verband in Verantwortung

Alpine-Pilot Pierre Gasly ist aus dem Pool der aktuellen Formel-1-Fahrer einer, der mit Hubert befreundet waren. „Wir können es uns einfach nicht leisten, junge Talente so zu verlieren, wie es in den letzten Jahren geschehen ist. Wir sollten diese Jungs nicht einem solchen Risiko aussetzen“, sagte der Franzose. „Es gibt immer ein Element der Gefahr. Man weiß, wenn man ins Auto springt, gibt es eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schlimmes passieren kann. Aber als Gemeinschaft und als Verband und Organisation ist es unsere Aufgabe, diese Wahrscheinlichkeit zu minimieren“, appellierte er an die Verantwortlichen, allen voran den Automobil-Weltverband FIA.