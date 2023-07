Jeder Zehnte fährt in Landeshauptstadt schon Rad

Pkw-Anteil ging zurück

Als besonders erfreulich wertet der Linzer Infrastrukturreferent und Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP), dass im Vergleich mit anderen Städten in Linz das Plus am höchsten ausfällt. Seit 2012 gab es einen Zuwachs von 3,5 Prozent, womit der Anteil nun 10,7 Prozent beträgt. Dafür ging der Anteil des motorisierten Individualverkehrs von vormals 49,1 auf 42,1 Prozent zurück. „Jedes Auto weniger im Stau ist ein Beitrag zur Lösung unserer Verkehrsprobleme“, so Hajart.