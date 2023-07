Kurios: Täterin und Opfer zusammen auf Anklagebank

Opfer: „Albaner haben mich niedergestochen“

Anders lässt es sich auf den ersten Blick nicht erklären, dass er trotz zweimaliger Messerattacken in den Rücken die Täterin deckte. „Auch das Opfer sitzt hier in der Mitte. Der Mann ist ebenfalls angeklagt“, erklärt die Staatsanwältin den verwunderten Geschworenen. Denn sowohl beim ersten Vorfall am 28. April 2022 als auch bei der zweiten Messerattacke am 31. Juli 2022 log der Koch in Bezug auf die Herkunft seiner Stichverletzungen. „Beim ersten Mal sagte er, er sei Opfer eines Raubes geworden. Beim zweiten Mal gab er bei der Polizei an, er sei von Albanern niedergeschlagen worden“, führt die Staatsanwältin aus.