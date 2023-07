Widerwärtige Sexpraktiken von Prigoschin enthüllt

400 Euro für Sex mit Jungfrau

„Es war im Herbst 2019“, so Mascha. „Ich war 18 Jahre alt, lebte in St. Petersburg, war tief deprimiert und musste ins Krankenhaus. Damals lernte ich ein anderes Mädchen kennen, etwa in meinem Alter. Sie war aus ihrem Zuhause geworfen worden und brauchte dringend Geld. Sie fragte mich, ob ich meine Jungfräulichkeit für 40.000 Rubel (rund 400 Euro) verkaufen möchte. Sie würde eine Provision erhalten. Ich dachte: ‚Okay, machen wir das‘, obwohl ich das Geld selbst nicht so sehr brauchte.“ In einer Klinik sei überprüft worden, ob ihr Jungfernhäutchen intakt ist. Danach sei sie ins Solo Sokos Hotel gebracht worden.