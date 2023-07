500 Unfalllenker pro Jahr ohne „Schein“ unterwegs

Zwei Autos krachen an einer Kreuzung zusammen. Einer habe den anderen einfach übersehen und ihn gerammt. Eine Situation, wie sie Polizisten wohl jeden Tag irgendwo in Österreich erleben dürften. Dass jedoch einer der Lenker gar keinen Führerschein vorweisen kann, kommt gar nicht so selten vor. Laut Statistik Austria waren in den Jahren 2018 bis 2022 mehr als 2400 Personen ohne gültige Lenkberechtigung an Unfällen beteiligt. Im Schnitt also fast 500 pro Jahr.