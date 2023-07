Slowakei protestiert nach Orbán-Rede in Rumänien

Der ungarische Botschafter Csaba Balogh ist in das slowakische Außenministerium zitiert worden, wie die slowakische Agentur TASR meldet. Denn Orbán hatte während seiner Ausführungen die Formulierung „etwas für das Mutterland in den abgetrennten Gebieten tun“ verwendet. Konkret kritisierte damit der Regierungschef, dass die ungarische Minderheit in der Slowakei nicht in der Lage sei, mit einer eigenen Partei im Parlament vertreten zu sein, obwohl sie zehn Prozent der Bevölkerung ausmacht. Die von Orbán verwendete Formulierung „abgetrennte Gebiete“ wurden von Bratislava als „Infragestellung der territorialen Integrität der Slowakei“ kritisiert. Dies sei „inakzeptabel“.