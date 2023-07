Orban: „Gleichgewicht der Welt ist aus den Fugen“

Orban kritisierte am Samstag im Rahmen der Sommeruniversität in Baile Tusnad zunächst das rumänische Außenamt. Dieses habe ihm schriftlich empfohlen, worüber er in seiner Rede nicht sprechen solle - etwa über nationale Symbole und kollektive Minderheitenrechte. Doch diese Rechte würden bestehen und auch den Ungarnstämmigen in Siebenbürgen zustehen, betonte Orban. In Rumänien leben rund eineinhalb Millionen Angehörige der ungarischen Volksgruppe.