Startschuss für die Funkturm-Gesellschaft

Am 1. August ist es so weit. Da wird in einer Hauptversammlung der Telekom Austria (TA) offiziell beschlossen, das Geschäft mit den Handymasten abzuspalten: Über 13.000 Standorte in sechs Ländern mit 230 Millionen Euro Umsatz und 175 Mitarbeitern kommen in die „EuroTeleSites AG“ (ETS), die ab Herbst an der Wiener Börse notieren wird. Eine Milliarde Euro Schulden wird die neue Gesellschaft mitübernehmen. Eigentümer bleiben die Aktionäre der TA. Über einen Aktiensplit (Details sind noch offen) erhält jeder seine Anteile an der ETS.