Google-Auto fährt wieder durch die Steiermark

Wer am Montag in Graz ein Fahrzeug mit auffälligem Dachgestell erblickt hat, wird mit großer Sicherheit am Google-Fotoauto vorbeigekommen sein. Der speziell ausgestattete Wagen fuhr durch die Straßen der steirischen Landeshauptstadt, um neue 360-Grad-Ansichten von Häusern, Plätzen und Orten zu erstellen. „Graz ist eine schöne Stadt und Teil eines wichtigen Ballungsraumes. Daher erneuern wir regelmäßig das Bildmaterial auf Google Maps, um es sowohl für die Besucher als auch für die Einwohner so aktuell wie möglich zu halten“, bestätigt Google-Austria-Sprecher Wolfgang Fasching-Kapfenberger.