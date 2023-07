NHL-Talent Kasper holte sich Tipps von KAC-Legende

Ferien mit Freundin Tyra in der Heimat

Nach dem Developement-Camp in Detroit vor drei Wochen war der Klagenfurter mit seiner Familie und seiner schwedischen Freundin Tyra in Lignano – jetzt zeigt er ihr in der verbleibenden Freizeit Klagenfurt: „Sie ist begeistert vom See und den Bergen. Wir genießen die Zeit.“ Bis es im September nach Übersee geht – und der Kampf um den NHL-Platz beginnt. . .