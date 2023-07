Bucher im WM-Finale über 50 m Delfin Siebenter

Bucher hatte sich am Sonntag über den knapp gesicherten Finalplatz letztlich mehr gefreut als über die Endplatzierung. „Ich bin mit dem Rennen absolut nicht zufrieden. Ich bin nicht so richtig reingekommen, es hat sich auch nicht so explosiv angefühlt“, ließ er wissen. 100 m Delfin als seine Hauptstrecke und da möglichst den Gewinn einer Medaille nimmt er am Freitag in Angriff. Sprint-Gold ging in 22,68 Sek. an den Italiener Thomas Ceccon, der Portugiese Diogo Matos Ribeiro holte in 22,80 Silber, der Franzose Maxime Grousset in 22,82 Bronze.