Ehering nach 50 Jahren mit Metalldetektor gefunden

Glänzte wie am Hochzeitstag

Nach einer kurzen Reinigung glänzte der Ring wieder wie am Hochzeitstag - und die Bäuerin ebenso. Dass sie diesen Ring nach so langer Zeit noch einmal zu Gesicht bekommen würde, hätte sie sich nie träumen lassen. Einziger Wehrmutstropfen: Ihr Ehemann konnte dies nicht miterleben, er war nach 50-jähriger Ehe vor einer Weile verstorben. Dennoch war das Glück, dieses Erinnerungsstück in Händen zu halten, groß.