Migration: Heikle Mission in Bulgarien

Geschäft immer brutaler

Wie brutal das Geschäft der Schleuserbanden ist, zeigte ein aktueller Fall. Die bulgarische Polizei hat ein Tankwagen gestoppt. Im Inneren: 40 Flüchtlinge, unter ihnen Kinder, die bei fast 40 Grad Außentemperatur um ihr Leben fürchteten. Alle überlebten. Jede Hilfe zu spät kam in einem anderen Fall. Im Februar wurden nahe Sofia 18 afghanische Flüchtlinge tot in einem Lkw gefunden. Die Opfer waren zwischen 13 und 35 Jahre alt. Sie hatten jeweils 7000 € für den Transport an die Schlepper-Mafia gezahlt. Erinnerungen an die Tragödie der 71 Toten in einem Schlepper-Lkw auf der A…4 in Parndorf werden wach.