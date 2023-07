Sprintsieg für Mohoric ++ Gall weiter Gesamt-8.!

Gall gab an, am Samstag nicht in die zu erwartende Ausreißergruppe zu wollen. „Wir werden uns mit Sicherheit eher auf das Finale konzentrieren, anstatt uns mit dem Bergtrikot zu verzetteln. Es ist schon so, dass ich nicht vom Start weg all-in gehen werde für jeden Punkt in der Bergwertung, und das Risiko eingehe, dass ich dann am letzten Anstieg Probleme bekomme, das werden wir nicht machen“, erklärte er.